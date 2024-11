Celina Leão prevê ampliação de números de PMs no Congresso após atentado

Celina Leão: "Fizemos um reforço em todo perímetro do Congresso e na casa do presidente da República" - (crédito: Reprodução Youtube Correio Braziliense)

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, falou sobre a ampliação do batalhão policial no Congresso após o atentado que ocorreu na noite desta quarta-feira (13/11), onde uma pessoa morreu. Ela participou do CB.Poder Especial desta quinta (14) e passou informações sobre a investigação do caso.

Ao falar sobre as medidas de segurança que estão sendo tomadas após o caso, Celina Leão afirmou que um novo batalhão será inaugurado. "Várias medidas já foram tomadas. Inauguramos o batalhão dos Três Poderes e a determinação do governador é a construção demais um batalhão", disse em entrevista às jornalistas Denise Rothenburg e Adriana Bernardes.

Atualmente, o batalhão conta com 500 homens em exercício. "Fizemos um reforço em todo perímetro do Congresso e na casa do presidente da República. Esse batalhão que funciona como pronta resposta já está em funcionamento, e a construção de um novo está no Tribunal de Contas", explicou.

De acordo com a governadora, o GDF foi contrário a retirada de grades na praça dos Três Poderes. "Quando tivemos o momento que os Poderes retiraram as grades, a Secretaria de Segurança foi contrária à época. A grade não impede, mas cria uma barreira a mais. São segundos ou minutos a mais que os homens que estão naqueles locais tomem providências", ressaltou.