Ministério Público do DF publica nota de repúdio a ataque com explosivos

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) manifestou, na manhã desta quinta-feira (14/11), veemente repúdio ao ataque com explosivos ocorrido na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes.

O órgão declarou que monitora, em articulação com as autoridades competentes, as investigações para que os fatos sejam esclarecidos e atua ativamente nas medidas que visam garantir a segurança da população. A instituição finalizou a nota reafirmando o compromisso com a ordem democrática e completando que se mantém mobilizada para atuar de forma incisiva no âmbito de suas atribuições constitucionais.

Entenda o caso

O ataque ocorreu na noite desta quarta-feira (13/11). Ao menos duas explosões foram ouvidas no momento do ataque na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios. Imagens de câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) registraram a ação de Francisco Wanderley Luiz, com explosivos em frente a Corte. No vídeo, o homem se aproxima da Estátua da Justiça e lança os explosivos.

Francisco Wanderley morreu durante o ataque ao tribunal, atingido por uma explosão. Ele é natural de Santa Catarina e tinha sido candidato a vereador pelo PL em 2020.