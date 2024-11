Polícia detona mais explosivos em Brasília após ataque terrorista

A Polícia realizou, na manhã desta quinta-feira (14/11), a detonação de mais três explosivos na Praça dos Três Poderes. Os artefatos foram plantados na noite desta quarta-feira (13/11), durante uma atentado terrorista no local, onde um homem-bomba morreu.

No período da manhã, foram detonados cerca de oito artefatos que teriam relação com o atentado de ontem. A polícia ainda está realizando varreduras na Esplanada dos Ministérios.

Francisco Wanderley Luiz, 59 anos, teria acendido fogos de artifício em seu carro, próximo ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Em seguida, ele foi ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e lançou explosivos perto da Estátua da Justiça. Logo em seguida, ele acionou outro dispositivo que explodiu perto dele, e o matou na hora.

Os policiais também localizaram o trailer do homem nas proximidades do Anexo 4 da Câmara. Forças de segurança que atuam no caso também compareceram à casa de Francisco e encontraram artefatos explosivos na casa alugada por ele, em Ceilândia, onde um dos itens chegou a explodir.

As forças de segurança concluíram a varredura na Praça dos Três Poderes com todos os artefatos explosivos sendo removidos pelas polícias Federal (PF) e Militar do Distrito Federal (PMDF). Agora pela manhã, o trânsito na região foi liberado

Entenda o caso

Ao menos duas explosões foram ouvidas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes, na Esplanada dos Ministérios, centro de Brasília. Uma delas se deu em frente à estátua da Justiça, no Supremo Tribunal Federal. O local foi interditado pela Polícia Militar e pela segurança do STF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Vídeos obtidos pelo Correio também mostram fumaça e vários sons de explosão em uma área usualmente movimentada entre a sede da Corte e a Câmara dos Deputados. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Polícia Civil foram deslocadas para a região e interditaram a área para varredura.

Veja o trabalho da polícia no local:

Ministros em segurança

O Supremo Tribunal Federal (STF) informou, em nota, que a Corte foi evacuada logo que foram ouvidas as explosões ocorridas na noite desta quarta-feira (13/11) na Praça dos Três Poderes. Conforme informou o STF, os ministros foram retirados do prédio em segurança.

"Ao final da sessão do STF desta quarta-feira (13), dois fortes estrondos foram ouvidos e os ministros foram retirados do prédio em segurança. Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF", afirma a nota.

Veja o relato de uma testemunha:

PCDF faz perícia

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que a perícia foi acionada à Praça dos Três Poderes. "A Polícia Civil do Distrito Federal informa que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão de um artefato em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) na noite desta quarta-feira (13). A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local", diz nota enviada ao Correio.

"A princípio há uma única vítima. O Bope está fazendo varredura e não há como passar mais informações. Só após a varredura e indicativo e local totalmente seguro, serão feitas diligências de perícia e identificação da vítima", afirmou Bruno Dias, delegado da 5ª DP.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes