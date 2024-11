Celina Leão inaugura Centro de Infusão Quimioterápico no HB

Na manhã desta quinta-feira (14/11), a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão, foi ao Hospital de Base do DF (HB) para a inauguração de um novo Centro de Infusão de Quimioterápicos. A unidade visa ampliar os atendimentos a pacientes que necessitam de terapias infusionais por vias endovenosas, aplicações intramusculares e subcutâneas para diversas condições clínicas.

Celina mencionou que essa construção irá aumentar em até 40% o número de horas disponíveis para o atendimento. “Isso para nós é muito importante. Aqui somos referência no atendimento de câncer do DF. Não é só isso que estamos entregando, pois estamos com uma reforma para equipamentos de tratamento de radioterapia. São moderníssimos, inclusive, com licitações internacionais”, descreveu.

Inicialmente, o centro funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. “O que queremos é melhorar cada dia mais o número de atendimentos, porque ao mesmo tempo que fazemos ampliações, a demanda também aumenta. O tratamento de câncer do DF é referência e é a procura do Brasil inteiro”, enfatizou a chefe do Executivo local.

O presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (IGES-DF), Juracy Cavalcante, contou que, anualmente, são previstos 704 mil novos casos de câncer no Brasil. “Então nada mais justo e emergente que o governo se preocupe com essa pauta de oncologia”, descreveu. “Podemos verificar que pessoas de vários estados do Brasil vêm fazer tratamento aqui e vamos tratá-las porque somos Sistema Único de Saúde (SUS), e ele é capaz de empregar o melhor para o paciente”, detalhou.

Salas modulares em escolas públicas

A chefe do Executivo local também esteve no Centro de Ensino Médio 01 (CEM 01) de Planaltina para a inauguração de 12 salas modulares no CEM 01 e CEM 02 da região administrativa. Foram investidos R$ 1,6 milhão na construção das salas. De acordo com Celina, essa é uma forma de entregar mais unidades a um custo mais baixo.

Juntas, as escolas terão um aumento na capacidade de, ao menos, 1.500 alunos, disse a governadora em exercício. “Estamos evoluindo e aumentando a nossa capacidade de atendimento à rede pública de educação. Somente em módulos escolares já temos quase R$ 100 milhões de investimento, isso sem contar a construção dos colégios.”

Segundo a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá, essa é uma forma de atender mais alunos com qualidade. “É uma obra moderna, com um telhado todo diferente, bem fresquinha, pois todas as salas têm ar-condicionado. Atualmente estamos fazendo essa ação em 80 escolas do DF”, observou.

Os módulos também são uma forma de evitar o deslocamento de estudantes para outras regiões administrativas. “Quando você não tem espaço para os alunos da região, precisamos transportá-los para outras escolas. Colocando os módulos, temos a capacidade de atender mais estudantes sem precisar fazer o transporte para outras regiões. O aluno precisa estar perto de casa; estamos fazendo esses módulos exatamente para diminuir o deslocamento dos estudantes. Tudo isso faz parte do nosso planejamento de manter o aluno perto de casa”, finalizou.

*Estagiário sob a supervisão de Adriana Bernardes