Após ataques, Lira convoca presença obrigatória de deputados na segunda

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), determinou nesta quinta-feira (14/11) que será obrigatória a presença dos parlamentares em Brasília na próxima segunda-feira (18) para uma sessão deliberativa extraordinária.

Há previsão de sessão também na próxima terça-feira. O ato de mesa foi protocolado hoje por Lira.

O documento foi enviado na manhã desta quinta após um homem explodir bombas na Esplanada do Ministério na noite de ontem. As explosões aconteceram em um carro, no estacionamento do anexo IV da Câmara dos Deputados, e na frente do Supremo Tribunal Federal (STF). O homem, identificado como Francisco Wanderley Luiz, morreu.

Quem é o homem-bomba

Francisco foi candidato a vereador em 2020 pelo Partido Liberal (PL) em Rio do Sul (SC), mas não foi eleito. Em suas redes sociais, ele postou uma foto no interior do STF, com a legenda: “Deixaram a raposa entrar no galinheiro (chiqueiro)”. Na publicação, ele exibia uma conversa consigo mesmo no WhatsApp, onde afirmava estar dentro do STF.

No momento em que tentou executar o atentado, Francisco vestia uma roupa semelhante à do personagem Coringa, conhecido por interpretar um psicopata assassino.

