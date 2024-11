O Natal começa a brilhar e a se materializar no Distrito Federal

Com a chegada do Natal, o Distrito Federal se enche de magia, ganhando cada dia mais cores e luzes vibrantes. Em cada quadra, sente-se o espírito natalino transformar ruas e casas na capital do país. E isso se verifica em diferentes pontos da região, que ganham notoriedade turística e, praticamente, se tornam visita obrigatória, nesta época do ano, na região.

Em Taguatinga, por exemplo, uma casa em especial na QNM 40, na M Norte, chama a atenção de longe, com uma iluminação e enfeites de encher os olhos. Conhecida como "A Casa do Papai Noel", o local — que acaba se tornando um lugar encantado devido a sua ornamentação — atrai crianças e adultos que querem sentir de perto a magia do Natal. E o "mago" por trás dessa obra é Antônio Eustáquio da Silva, ou melhor, Toninho, como é popularmente conhecido o senhor de 66 anos que há 22 transforma sua propriedade em um pedacinho do Polo Norte.

Toninho transforma cada cantinho da casa. Da fachada aos quartos, passando pela salas de estar e de jantar, cozinha, garagem e até o banheiro, nenhum detalhe escapa ao seu toque natalino. Seu amor pela celebração cristã vem de longe, das lembranças da infância em Belo Horizonte, quando ajudava sua mãe a preparar a residência mineira da família para a noite especial do nascimento do Messias e outro aniversário relevante. "Minha mãe nasceu em 24 de dezembro, e era nossa missão enfeitar a casa e reunir a família para celebrar. Quando vim para Brasília, senti falta desse momento e comecei a criar minha própria decoração", conta Toninho, com um sorriso na boca e brilho nos olhos.

Entre novembro e dezembro, das 20h às 22h, ele dedica um tempinho para acender todas as luzes e abrir o local aos visitantes. "Todo dia recebo cerca de 100 a 150 pessoas. E todos os anos, um grupo de crianças carentes vem nos visitar com a ajuda dos bombeiros, que entregam presentes e fazem a festa", diz ele, orgulhoso.

O — por que não comparar? — ajudante de Papai Noel dos trópicos faz questão de inovar a cada ano para deixar a decoração ainda mais mágica. Ele roda a cidade em busca de novidades, tecidos brilhantes e cores diferentes. Este ano, a parte externa está pronta, e a decoração interna será "uma obra-prima", segundo ele. O projeto está sob a responsabilidade de um grupo de oito amigas que, amanhã, se dedicará a enfeitar tudo, "sem deixar nem um buraquinho vazio", garante Toninho.

Para ele, ver o sorriso e o encantamento dos visitantes é a recompensa de tanto esforço e investimento. E, sem abrir mão das tradições, ele desmontará o "sonho" no Dia de Reis, em 6 de janeiro, fechando o ciclo mágico do Natal.

A união dos moradores fez a beleza natalina na entrada da Quadra SQSW 300 no Sudoeste. (foto: Fotos: Minervino Júnior/CB)

Comunidade unida

Na SQSW 300 do Sudoeste, os moradores dos 19 blocos se uniram para criar uma entrada iluminada na quadra que dá boas-vindas natalinas, pelo segundo ano consecutivo, a moradores e visitantes. A prefeita comunitária, Lorena Diniz, conta que a ideia surgiu do desejo dos residentes locais em criar um lugar especial para enaltecer a celebração. "Todos queriam uma entrada iluminada e fomos atrás do sonho. Conseguimos junto à administração a autorização para fazer a ornamentação, o que nos deixou muito felizes", conta ela.

As luzes foram acesas em 6 de novembro. Mas, a colocação de enfeites pela quadra ainda não. Os moradores ainda farão outros retoques de encanto nos edifícios do conjunto. "Até o fim do mês, teremos decorações por toda parte, e a quadra vai ficar ainda mais iluminada", garante Lorena. Ela ressalta que, desde o início, o trabalho "tem chamado muito a atenção e recebido elogios pela beleza e alegria que acrescenta ao Sudoeste".

Endereços múltiplos

Devido à versatilidade de seu trabalho, Noel, precisa de pontos de apoio. Em outro cantinho mágico de Brasília, conta com mais uma residência especial montada no Setor Militar Urbano (SMU). Construída com madeira ecológica, essa Casa do Papai Noel conta com quarto, sala, banheiro e varanda — tudo decorado de forma a transmitir aconchego e com objetos que nos levam direto ao mundo do bom velhinho.

Este ano, a ilustre moradia terá sua ornamentação inspirada no tema "O Quebra-Nozes", trazendo uma iluminação com mais de 80 mil lâmpadas. Além disso, contará com um presépio em tamanho natural e uma árvore de 10 metros repleta de lampadinhas. E, claro, o Papai Noel estará lá, pronto para tirar fotos e ouvir os desejos das crianças — e até de adultos menos tímidos. Sua abertura será em 23 de novembro, e a visitação, gratuita, das 8h às 22h.

Mas, devido aos intensos preparativos para o 24 de dezembro, a agenda do Papai Noel é restrita. Quem quiser falar com ele poderá encontrá-lo aos sábados, das 14h às 20h, até 17 de dezembro. Quem não puder estar lá nesse dia da semana, poderá assistir a uma mensagem dele em vídeo.