Hermeto Pascoal, Erasmo Carlos e Ana Castela são premiados no Grammy Latino

A cerimônia de premiação do Grammy Latino ocorre nesta quinta-feira (14/11), a partir das 22h, no horário de Brasília. A maioria dos artistas brasileiros, porém, foi premiada em evento preliminar, que iniciou às 15h. Erasmo Carlos, Xande de Pilares, Ana Castela e Hermeto Pascoal foram alguns dos nomes que levaram categorias.

O cantor paulista Jota.Pê, que participou do The Voice Brasil no Time Lulu Santos, ganhou as três categorias às quais concorria: "melhor álbum de música popular brasileira/música afro-portuguesa brasileira" e "melhor engenharia de som", com Se o meu peito fosse o mundo; e "melhor canção em língua portuguesa", com Ouro marrom.

Durante os discursos, ele comentou sobre a música que o deu o último prêmio. "Fala sobre ser um homem negro nessa Terra, sobre as coisas que desejo, as coisas que eu sonho", disse. "Ser negro não é sobre dor. É sobre tudo o que a gente conquista e como chegamos até aqui. É muito especial ganhar esse prêmio para Ouro marrom, essa música que nasceu a partir de uma situação de racismo."

O trio Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã garantiu o prêmio de "melhor interpretação urbana em língua portuguesa" com Cachimbo da paz 2. Eles competiam com nomes como Anitta e Pedro Sampaio, Gloria Groove e Ludmilla e MC Cabelinho. Para Xamã, este é o primeiro Grammy Latino da carreira.

Disputando com Ana Frango Elétrico, Lagum e Jovem Dionísio, o saudoso Erasmo Carlos foi quem ficou com o "melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa". O disco Erasmo Esteves é o trigésimo do cantor, que morreu em 2022, e o primeiro a ser lançado de forma póstuma.

O melhor álbum de jazz é Pra você, Ilza, de Hermeto Pascoal & Grupo. Carta de amor em formato de canções, o trabalho é dedicado à memória da esposa do músico de 87 anos, Dona Ilza da Silva, falecida em 2000.

Já na música sertaneja, quem faturou o prêmio de melhor álbum foi Ana Castela. Boiadeira internacional (ao vivo) é a primeira vitória da cantora sul-mato-grossense, de 20 anos, no Grammy Latino. "Estou muito contente de estar aqui", disse, no discurso. "Quero agradecer a minha mãe, meu pai, Jesus Cristo e todas as pessoas que trabalham comigo."

Por fim, o melhor álbum de samba e pagode foi para Xande canta Caetano, de Xande de Pilares, lançado em 2023. "Na vida precisa aprender se colhe bem o que plantar, é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar", citou o cantor ao receber o prêmio, fazendo referência à canção Tá escrito.

Xande de Pilares e Anitta são os únicos brasileiros que concorrem, além dos prêmios entregues na cerimônia preliminar, a categorias principais, que começam a ser anunciados a partir das 22h. A cantora carioca também se apresenta na premiação, ao lado de nomes como Kali Uchis e Pitbull.

Confira trabalhos brasileiros que foram premiados até o momento no Grammy 2024

