Ibaneis parabeniza Poli por vitória e coloca GDF "à disposição" da OAB-DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), parabenizou o novo presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF), Paulo Maurício Braz Siqueira, o Poli, eleito neste domingo (17/11).

Ao Correio, o chefe do Executivo local disse desejar que o advogado e sua equipe tenham uma “excelente administração, voltada principalmente para a valorização da nossa profissão e pelo respeito institucional que sempre foi o guia da Ordem”.

Ibaneis, que foi presidente da seccional entre 2013 e 2015, também aproveitou para "reafirmar o compromisso" com os advogados do Distrito Federal. “Coloco o GDF à disposição para as parcerias em prol da advocacia e da sociedade”, pontuou o governador.

Ele também parabenizou a todos os que concorreram. “Tenham a consciência que o momento eleitoral passou e a união da classe é de suma importância para a luta, que nunca foi fácil”, observou.

Resultado

A chapa encabeçada por Poli, que vai comandar a OAB-DF no triênio 2025-2027, teve a preferência de mais de 11,6 mil eleitores, 41,37% do total de votos válidos registrados na eleição deste domingo (17/11).

Em segundo lugar, ficou a Chapa 10, do candidato Cleber Lopes, com 30,67% dos votos, seguido pela Chapa 20, liderada por Everardo Ribeiro Gueiros Filho, com 12,91% dos votos. A votação ocorreu pela segunda vez consecutiva via on-line e durou um total de oito horas até o resultado final, divulgado em uma live no canal do YouTube do conselho.