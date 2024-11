Homem que roubou R$ 5 mil em mercadorias é preso em Valparaíso

Um homem foi preso pelas polícias militares do Distrito Federal (PMDF) e de Goiás (PMGO) após roubar um carro de entregas no Recanto das Emas. O crime e a prisão ocorreram no sábado (16/11), mas a divulgação ocorreu neste domingo (17/11).

De acordo com a PMDF, a corporação foi comunicada sobre um roubo de veículo na quadra 203 do Recanto das Emas. O automóvel foi recuperado na Quadra 406, após ser abandonado na Avenida Eucalipto.

Em seguida, os militares receberam a informação que o suspeito tinha retirado as mercadorias do veículo e seguido para o estado de Goiás. Com apoio do Comando de Operações de Divisas (COD) da PMGO, o suspeito foi abordado em Valparaíso de Goiás.

Com o suspeito, foram encontrados cerca de R$ 5 mil em mercadorias. Segundo a PMDF, o detido tem ampla ficha criminal, com passagens por roubo e tráfico de drogas. Além disso, ele estava cumprindo prisão domiciliar.

O suspeito e as mercadorias recuperadas foram encaminhados para a Delegacia de Luziânia. O veículo roubado foi conduzido para perícia na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).