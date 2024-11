Chuvas no DF acima do previsto para primeira quinzena de novembro

O volume de chuvas, no DF, 15 dias antes do fim de novembro, ultrapassou o índice esperado para o mês. Até a manhã desta sexta-feira (15/11), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) havia registrado um total de 263 mm de precipitações na região, acima dos 261,5 previstos para a quinzena.

No mesmo dia, o Inmet publicou em seu site dois avisos com informações pluviométricas que incluíam a manhã de hoje. O primeiro comunicado — com alerta amarelo — indicava chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos intensos (com velocidades entre 40 e 60 km/h). A situação, de acordo com o órgão, porém. apontava baixos riscos de cortes na rede elétrica assim com poucas ameaças de quedas de galhos de árvores, de alagamentos e de raios.

A segunda mensagem do instituto, entretanto, mudava o cenário: chuvas com maior intensidade — entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia — acompanhadas de ventos fortes (60 a 100 km/h), inundações e descargas elétricas em maior quantidade.

"Choveu bem em outubro e está chovendo bem, também, em novembro. Claro que a chuva pode atrapalhar algumas programações do dia a dia, mas ela reabastece o lençol freático e repõe rios e reservatórios. Dá um alívio a nós, que viemos de uma seca de cinco meses, em que estavamos preocupados com um possível racionamento. E ajudou a reduzir o preço da energia, que ficou cara por haver menos precipitações, prejudicando as hidroelétricas", explicou Olívio Bahia, meteorologista do Inmet.

Ele acrescentou que os brasilienses terão mais aguaceiros no final do ano: "Dezembro é, climaticamente, o nosso segundo mês mais chuvoso. A média fica em torno de 241.1 mm."

Para este sábado (16/11), a temperatura mínima deverá ser 18ºC e a máxima, 25ºC. O céu ficará encoberto, com nuvens carregadas que poderão trazer pancadas de chuva e trovoadas.