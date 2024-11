Justiça argentina ordena prisão de 61 foragidos envolvidos no 8 de Janeiro

A Justiça da Argentina expediu mandados de prisão contra 61 brasileiros envolvidos nos atentados do 8 de Janeiro que estavam foragidos no país. A decisão expedida pelo juiz Daniel Rafecas, da 3ª Vara Federal da Argentina, atende a pedidos de extradição feitos pela embaixada do Brasil em Buenos Aires. A representação brasileira solicitou a extradição de 63 foragidos a pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator das ações dos atos antidemocráticos na Corte.

Na quinta-feira (14/11) a polícia da Argentina prendeu um dos foragidos, que estava na cidade de La Plata, 60 km ao sul de Buenos Aires. Joelton Gusmão de Oliveira, 47 anos, foi solto há cerca de um ano por determinação de Moraes para o cumprimento de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Deste modo, o envolvido estava proibido do país e teria que entregar o passaporte, ele também teria que se apresentar semanalmente à Justiça.

Joelton foi condenado em fevereiro a 17 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração patrimônio tombado, associação criminosa e tentativa violenta de abolição do Estado democrático de direito.

*Com informações de Agência Brasil