Dois homens ficam feridos após acidente de trânsito perto da Ponte JK

Um acidente entre dois carros, próximo à Ponte JK, deixou dois feridos na manhã deste sábado (16/11), por volta das 6h.



A colisão envolveu um Nissan Tiida preto e um VW Voyage prata e aconteceu na via de acesso ao Trecho 3, sentido Lago Sul.

Acidente entre dois carros, nas proximidades da Ponte JK (foto: CBMDF/Divulgação)

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do Nissan, um homem de 37 anos, estava com dores nas regiões do tórax e do quadril e foi encaminhado, orientado e consciente, para o Hospital Santa Lúcia Norte. O motorista do outro veículo, um homem de 48 anos, estava com suspeita de trauma cranioencefálico leve, sem outras lesões aparentes e foi transportado, consciente e orientado, para o Hospital de Base do Distrito Federal.