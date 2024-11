Três pessoas ficam feridas após acidentes, na tarde deste sábado (16/11)

A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento às vitimas, em Brazlândia - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Dois acidentes, ocorridos no início da tarde deste sábado (16/11), deixaram três pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu as ocorrências em Brazlândia e Vicente Pires.

O primeiro acidente ocorreu na BR-080, logo na saída de Brazlândia. Chegando ao local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão envolvendo dois carros.

O condutor de um dos veículos, um homem de 41 anos, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), enquanto a motorista do segundo carro envolvido, uma mulher de 32 anos, foi atendida por uma ambulância da Secretaria de Saúde.



De acordo com o CBMDF, ambos foram encaminhados para o Hospital Regional de Brazlândia (HRBz). Não se sabe o estado de saúde das vítimas. A via precisou ser totalmente interditada para o atendimento.

No segundo acidente, em Vicente Pires, um carro e uma moto colidiram na Rua 5. Segundo a corporação, somente o motociclista, um homem de 50 anos, se feriu. Ele foi atendido pelos socorristas do CBMDF e transportado para o Hospital de Base (IHBB), consciente e orientado, apresentando escoriações pelo corpo.