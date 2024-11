Público diversificado marca presença na 2ª edição da Expo Favela Innovation

Pela segunda vez, Brasília abrigou edição da Expo Favela Innovation. Foi neste fim de semana (16 e 17/11), com adesão de 40 estandes, selecionados entre 300 representantes inscritos, para estarem dispostos no Sesi Lab. A inovação foi um dos elementos de maior peso no universo de negócios promovidos, a partir de identificação com a periferia. Organizado pela Central Única das Favelas (Cufa), o evento atraiu milhares de visitantes e ofereceu rodas de rodadas de palestras, shows e diversos produtos de empreendedores locais. A apresentação da cantora Laady B, às 19h30 neste domingo, a exposiçãoa exposição.



A busca por empreendimentos novos ou em expansão movimentaram pessoas como Elder Ramos, 42 anos, que aliou a formação em turismo com técnicas de desenvolvimentos de projetos. Por meio do aplicativo gratuito Square City (@square.city), ele, em parceria com empresas, chegou à inovadora forma de conhecer Brasília e arredores. "Nosso conceito é o de gamificar (dar roupagem de jogo) o jeito de circular pela cidade, como uma espécie de caça ao tesouro. Ao levantar do sofá, tendo a ferramenta virtual, as pessoas, por geolocalização, se aproximam de bonificações que incluem cortesias, ingressos, porcentagens de desconto e outros brindes", conta o morador do Guará. Lançado no ano passado, o aplicativo cresceu, a partir da adesão a na segunda edição da Expo Favela Innovation no DF.

Os químicos Thiago Matias, Ruti Fiais e David Bonati são de São Paulo e aproveiraram a vista à Brasília para conferir a Expo Favela (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Vindos do município de Mogi Guaçu (SP), um trio de turistas químicos circulou pelos corredores da Expo Favela Innovation atraído pelo acaso. "Moramos no interior, em que não há periferia; na verdade, existem apenas bairros mais afastados do centro. Estar aqui é uma novidade que agrega", pontuou David Bonati, 29 anos. Ele estava acompanhado dos amigo Thaigo Matias e Ruti Fiais.



De uma realidade alinhada à da promovida pela Expo Favela, Thiago Matias contou que, quando ele e a família saíram de uma cidade do Nordeste para viver em São Paulo, moraram em uma região de Diadema, chamada Favela Pantanal. "Aqui, na Expo Favela, temos a superação do estigma da violência. Vimos artistas que traziam produtos popularizados, antigamente, em bares e quitandas. Atualmente, vemos a questão da oportunidade para mercados que se espandem até mesmo entre a sociedade mais elitizada. Se alcançou o campo do possível".