No U20, Lula homenageia Marielle Franco e condena bombardeios em Gaza

Rio de Janeiro – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na manhã deste domingo (17/11), do encerramento do Urban 20, o maior evento de cidades do mundo, que antecedeu o início da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Estava também no evento o presidente do Chile, Gabriel Boric, convidado por chefe do Planalto.

Na ocasião, Lula relembrou a atuação de Marielle Franco na defesa do Rio de Janeiro. O presidente iniciou a declaração comentando que o Armazém da Utopia, na zona portuária carioca, onde é realizado o encontro, fica a cerca de dez quilômetros da favela da Maré, onde cresceu Marielle.

“Marielle Franco foi barbaramente assassinada por sua luta pelo direito à cidade e pelos direitos humanos, a quem rendo a minha homenagem”, iniciou.

O presidente, então, apontou as desigualdades nas cidades latino-americanas. “Nas cidades, os adjetivos costumam ser superlativos. E os contrastes também. Isso é particularmente verdadeiro na América Latina, que, segundo o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), é o continente mais desigual do mundo e experimentou uma das urbanizações mais aceleradas da história”,

“A luta de Marielle por uma cidade mais inclusiva, uma educação pública transformadora e pelo acesso a todos a um serviço público de qualidade é imperativa para criar cidades sustentáveis e que atendam às necessidades de todos”, relembrou o chefe do Executivo.

Lula explicou que os três eixos prioritários escolhidos para serem tratados no G20, neste ano, “dialogam diretamente com os desafios que milhares de prefeitos de todo o planeta enfrentam no cotidiano”.

Os temas determinados pela presidência brasileira são: combate à fome, à pobreza e às desigualdades; sustentabilidade, mudanças climáticas e transição justa; e reforma da governança global. Quando o presidente citou o último tema, ele relembrou os bombardeiros da Faixa de Gaza.

“Falar em reforma da governança também implica em repudiar a destruição das guerras. A Faixa de Gaza, um dos mais antigos assentamentos urbanos da humanidade (4.000 a.C), teve dois terços de seu território destruídos por bombardeios indiscriminados. 80% de suas instalações de saúde já não existem mais. Sob seus escombros, jazem mais de 40 mil vidas ceifadas. Não haverá paz nas cidades se não houver paz no mundo”, declarou.

Além da reunião de encerramento do U20, Lula também teve um encontro bilateral, no Forte de Copacabana, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Eles debateram sobre como está a situação política na Europa e no Brasil e a reconstrução do papel internacional do Brasil no mundo.