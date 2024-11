DF é a 3ª maior concentração urbana no país; Plano Piloto tem 24 moradores na zona rural

O CiCarne centraliza dados e informações sobre a produção de carne bovina no Brasil - (crédito: Reprodução)

Dados do Censo 2022 indicam que o Distrito Federal é a terceira unidade da Federação com a maior proporção de moradores em áreas urbanas. De cada 1 mil moradores na capital federal, 965 vivem na cidade — ou 96,5% do total. Fica atrás apenas de São Paulo (96,8%) e Rio de Janeiro (97,9%).

No DF, 12 regiões administrativas, como Lago Sul, Cruzeiro, Guará, entre outras, não têm nenhum morador rural. No Plano Piloto, segundo o IBGE, 24 pessoas moram no campo.

Entre as cidades com mais moradores na zona rural, em números absolutos, aparecem Planaltina (17.026), Paranoá (13.908), Jardim Botânico (12.285) e Brazlândia (12.049).

Proporcionalmente ao tamanho da população, Paranoá e Brazlândia apresentam os maiores percentuais de pessoas residindo em áreas rurais, com 21,8% e 21,7% do total da população de cada RA, respectivamente, seguidos por Fercal (16,7%) e Jardim Botânico (15,8%).

Comércio e serviços no feriado

Pela primeira vez, o Dia da Consciência Negra, celebrado amanhã, será feriado no Distrito Federal. De acordo com a Fecomércio-DF, no entanto, a maioria das empresas associadas está autorizada a funcionar normalmente.

As empresas ligadas à base do Sindivarejista-DF, ou seja, lojas de rua e shoppings, também estão autorizadas a funcionar, ficando a decisão final sobre o funcionamento a cargo dos proprietários do varejo ou da administração dos shoppings.

Da mesma forma, as empresas do Sindhobar-DF, Sindsuper-DF, Sindifeira-DF ou Sincofarma-DF, como restaurantes, bares, supermercados, feiras e drogarias, estão autorizadas a operar normalmente.

Entretanto, os trabalhadores vinculados ao Sindióptica-DF não poderão trabalhar, conforme norma vigente da categoria.

Empreendedorismo feminino

A Câmara Legislativa vai receber, na quinta-feira, o Women Development Summit (WDS), que chega à segunda edição em Brasília, promovendo o empreendedorismo feminino. O evento reunirá mulheres empreendedoras para compartilhar experiências, trocar ideias e se capacitar.

O WDS é uma iniciativa do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC) e conta com o apoio da deputada Paula Belmonte. As inscrições estão abertas no Sympla.

Celebração na Câmara

A Câmara dos Deputados realizou, ontem, uma sessão solene para comemorar o Dia do Empreendedorismo, originalmente celebrado em 5 de outubro. A solenidade incluiu a exibição de vídeos institucionais sobre empreendedorismo no Brasil, destacando a importância econômica e social, e homenagens póstumas a Abílio Diniz, um ícone do empreendedorismo brasileiro.

A Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas é composta por mais de 180 deputados federais e 23 senadores.

Plataforma para pecuaristas

A Embrapa lançou uma nova plataforma on-line, o CiCarne (www.cicarne.com.br), que centraliza dados e informações sobre a produção de carne bovina no Brasil. A ferramenta, resultado de 10 anos de pesquisa, visa facilitar o acesso a dados relevantes para pecuaristas, tomadores de decisão e demais agentes da cadeia produtiva. A plataforma oferece painéis interativos sobre rebanhos, abates, exportações e outras informações importantes para o setor. Além disso, o CiCarne disponibilizará em breve dados sobre emissões de gases de efeito estufa e uso da terra na pecuária.