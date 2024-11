Adolescente morto em centro olímpico é enterrado na manhã desta terça

Amigos e familiares se reuniram na manhã desta terça-feira (19/11) para se despedir de Eduardo Costa Macedo, 15 anos. O adolescente morreu eletrocutado, no último domingo (10/11), ao encostar em um poste de luz no centro olímpico da Santa Maria, durante partida de futebol com amigos.

Cerca de 100 pessoas compareceram à cerimônia. Em um ambiente marcado pela comoção, muitos dos presentes usavam camisetas estampadas com fotos e mensagens em homenagem ao jovem. “Ainda estou tentando assimilar tudo que aconteceu. Fica um sentimento de vazio muito grande. Isso não deveria ter acontecido”, disse Luís Gustavo, 21, irmão da vítima.

Eduardo era conhecido pela alegria e paixão pelo esporte. O acidente gerou revolta entre os moradores, que pedem justiça e cobram maior segurança nos espaços públicos. A família, amparada por amigos, reforçou o desejo de que as autoridades investiguem o caso e responsabilizem os culpados.

O enterro está previsto para ocorrer ainda na manhã desta terça (19/11).

Enterro de Eduardo Costa Macedo está previsto para ocorrer ainda nesta manhã (foto: Carlos Silva/CB/D.A Press )

O caso

Testemunhas relataram que o acidente ocorreu durante uma partida de futebol no Centro Olímpico de Santa Maria, quando a bola saiu de campo. Ao tentar recuperá-la, Eduardo pulou uma cerca baixa, mas, ao retornar, encostou em um poste de luz e sofreu uma descarga elétrica.

No início, quem presenciou a cena pensou que o jovem estivesse brincando. “Ninguém deu muita atenção até que um rapaz alertou que meu filho estava recebendo um choque elétrico”, contou a mãe do adolescente, com base nos relatos que recebeu.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e realizaram manobras de reanimação para estabilizá-lo, levando-o em seguida ao Hospital Santa Marta, em Taguatinga. Apesar dos esforços médicos, o jovem sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.