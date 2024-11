Velório de adolescente vítima de choque elétrico será nesta terça-feira (19/11)

O corpo de Eduardo da Costa Macêdo, 15 anos, o adolescente que morreu eletrocutado ao encostar em um poste de luz enquanto jogava futebol no Centro Olímpico de Santa Maria, será velado e sepultado nesta terça-feira (19/11). A despedida será das 9h às 11h, na capela 3 do Cemitério Campo da Esperança no Gama.

De acordo com familiares, Eduardo era apaixonado por esportes e frequentava regularmente o Centro Olímpico, um espaço que deveria ser sinônimo de lazer e segurança, mas que acabou se tornando palco de uma tragédia.

“O Centro Olímpico é frequentado por muitas pessoas aqui em Santa Maria. O que aconteceu com meu irmão poderia ter ocorrido com qualquer outra criança. Várias pessoas nos contaram que os filhos já levaram choque lá. Algo precisa ser feito. Achávamos que ele estava em segurança, mas estávamos errados”, lamentou Luís Gustavo, 21 anos, irmão da vítima.

Velório de adolescente vítima de choque elétrico ocorre nesta terça-feira (18/11) em Santa Maria (foto: Divulgação )

O Caso

O adolescente foi socorrido em estado grave na noite de domingo (10/11) por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele passou por diversas manobras de ressuscitação e massagens cardíacas, mas, devido à gravidade de seu estado, foi internado no Hospital de Santa Maria, onde morreu.

Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer afirmou que o poste não apresentava indícios de falhas e que a manutenção dos Centros Olímpicos é realizada periodicamente.