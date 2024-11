Feminicida que espancou e esfaqueou mulher no DF é preso em Sobradinho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) capturou, na manhã desta terça-feira (19/11), o homem acusado de assassinar a companheira, Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21 anos, a facadas em Samambaia Sul. Daniel Silva Vitor, 43, estava foragido desde a noite de domingo (14/11), quando cometeu o crime. Ele foi encontrado em Sobradinho 2 pelas equipes da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2).

Maria Mayanara foi brutalmente assassinada pelo companheiro com quem mantinha um relacionamento de aproximadamente seis meses. Na noite do crime, a vítima estava em ligação com a mãe, que ouviu os momentos de desespero da filha.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Investigadores da 32ª DP (Samambaia Sul) solicitaram à Justiça o mandado de prisão preventiva contra Daniel, que foi deferido. Nesta terça-feira (19/11), os policiais tomaram conhecimento do paradeiro do autor. Informações davam conta que ele estava escondido na casa de familiares, em Sobradinho 2. Preso, ele responderá pelo crime de homicídio qualificado por feminicídio.

Relembre o caso

Na noite do crime, por volta das 18h, populares viram quando a mulher correu de casa, fugindo de Daniel que a perseguiu com uma faca. Eles tentaram intervir no ataque, mas o agressor já havia desferido os golpes fatais. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) a um hospital na região de Santo Antônio do Descoberto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida.



O irmão da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que o casal estava junto há seis meses, num relacionamento marcado por brigas constantes e comportamento possessivo do agressor. A família era contrária à relação e sabia que ele tinha um mandado de prisão em aberto.