Feminicídio em Samambaia: mulher foi espancada e esfaqueada pelo companheiro

A mulher morta no assentamento Rosa Luxemburgo, em Samambaia Norte, na noite de quinta-feira (14/11), foi espancada antes de ser esfaqueada pelo companheiro Daniel Silva Vitor, 43 anos. O crime ocorreu enquanto a vítima, Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21, estava em ligação com a mãe, que ouviu os momentos de desespero da filha.

Segundo informações de familiares, o autor fugiu logo após cometer o feminicídio e ainda não foi localizado.

O irmão da vítima, que preferiu não se identificar, afirmou que o casal estava junto há seis meses, num relacionamento marcado por brigas constantes e comportamento possessivo do agressor. A família era contrária à relação e sabia que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Daniel Silva Vitor, 43, autor de feminicídio em Samambaia (foto: Material cedido ao Correio)

Na noite do crime, por volta das 18h, populares viram quando a mulher correu de casa, fugindo de Daniel que a perseguiu com uma faca. Eles tentaram intervir no ataque, mas o agressor já havia desferido os golpes fatais. A vítima foi socorrida por vizinhos e levada pelo Corpo de Bombeiros (CBMDF) a um hospital na região de Santo Antônio do Descoberto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser atendida.

Local onde Maria Mayanara Lopes Ribeiro, 21, foi morta em feminicídio ocorrido em Samambaia (foto: Mariana Saraiva/CB/D.A.Press)

Nascida em Tangará, no Rio Grande do Norte, a vítima havia se mudado para o assentamento, onde conheceu o autor do crime, que mantinha um barraco na região.

A Polícia Militar (PMDF) isolou o local e realizou buscas pelo agressor, enquanto a 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul) assumiu a investigação do caso.