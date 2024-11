Empresário é encontrado morto dentro de comércio com marca de facada

O dono de uma lanchonete foi encontrado morto com sinais de violência dentro do próprio estabelecimento comercial, na Quadra 06, Conjunto B, do Jardim Roriz, em Planaltina. Raimundo Hermes, 59 anos, apresentava pancadas no rosto e uma perfuração à faca. O caso é investigado pela Polícia Civil (PCDF).

O empresário é proprietário do Rei do Suco, loja onde vendia bebidas em geral e frango assado. Segundo relatos de familiares, Raimundo foi localizado sem vida por volta das 10h desta terça-feira (19/11). O comércio estava completamente revirado, evidência que pode reforçar um possível latrocínio (roubo seguido de morte), segundo a polícia.

Loja onde o corpo do empresário foi encontrado (foto: Ocorrências policiais/divulgação)

A investigação do crime está a cargo da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Qualquer informação pode ser repassada pelos números 190 (PM) e 197 (PCDF).