Polícia captura homicida foragido há mais de oito meses em Planaltina

Criminoso cometeu um homicídio e atuava no tráfico de drogas - (crédito: Reprodução/PCDF)

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) capturou, na manhã desta terça-feira (19/11), um criminoso de alta periculosidade mais conhecido como “Mexicano”. Jefferson Firmino de Morais estava foragido há mais de oito meses do sistema penitenciário e, nesse período, cometeu um homicídio na região de Planaltina e atuava no tráfico de drogas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação foi desencadeada pelos policiais civis da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) e resultou ainda na prisão de uma segunda pessoa, Luide Marques Saraiva, apelidado como “Mazé”. Os dois foram detidos na invasão do Bairro de Fátima, próximo à Unidade de Internação.

Segundo as investigações, Mexicano se utilizou de várias estratégias para escapar da polícia. Foragido, em agosto deste ano ele cometeu um homicídio contra Ivair Joaquim da Silva, em um bar no Córrego do Atoleiro. A motivação estaria relacionada a uma investida de Ivair contra a namorada de Mexicano.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais apreenderam uma adolescente de 15 anos e várias porções de cocaína crack.