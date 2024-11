Homem invade colégio no Recanto das Emas e agride esposa e funcionários

Um homem invadiu a Escola Classe 102 do Recanto das Emas na terça-feira (19/11). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, entrou no local para procurar a esposa. Durante o ataque, o agressor bateu, além da mulher, em uma secretária e em um professor da instituição.

Segundo informações da PMDF, o suspeito aparentava estar sob o efeito de drogas. A esposa do homem estava no colégio enquanto conversava com a mãe dela, que trabalha na portaria da escola. De acordo com as investigações, um professor teria conseguido conter o agressor até o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar chegarem.

Em seguida, o homem foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima ao local. Depois, ele e as vítimas foram conduzidas até a 27ª Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Fernando Fernandes, o agressor havia feito uso de álcool e cocaína. Ele já teria agredido a esposa em outras situações e, no momento da agressão, queria que a mulher abortasse o bebê que carrega na barriga.