Chuva e céu nublado devem marcar quinta-feira no DF

A chuva segue no dia-a-dia do brasiliense. Nesta quinta-feira (21/11), a previsão é de céu nublado, com possibilidade de chuvas isoladas, principalmente à tarde e à noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem se manter amenas, com mínima de 18°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar ficou em 95% pela manhã, mas deve chegar aos 45% pela tarde.

Leia mais: Brasília amanhece sob nebulosidade e chuvas isoladas

A meteorologista Dayse Moraes explica que neste ano a época de chuvas deve ser mais prolongada. “Ano passado, tivemos El Niño, que trouxe um período mais seco para a nossa região, com poucas chuvas e temperaturas mais elevadas. Os sistemas que normalmente trazem as chuvas não atuaram com a mesma intensidade. Este ano está sendo diferente. As chuvas já começaram a chegar mais cedo, e esperamos que esse cenário se mantenha mais regular”, disse.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o Inmet, algumas regiões até mesmo já ultrapassaram a média de chuvas esperada para o DF em novembro. Até o momento, Brazlândia lidera o ranking com 364mm de chuva acumulada para o mês, seguida por Gama com 277,8mm e Sudoeste com 261,8mm.

Alerta!

O DF segue com alerta amarelo de chuvas intensas. Nessas condições, a previsão é de chuva com acumulados que podem chegar a 50 mm por dia e ventos fortes, com rajadas de até 60 km/h.

As autoridades alertam para risco de corte de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas. É recomendado que a população evite se abrigar debaixo de árvores; não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante temporais.

Os cidadãos podem obter mais informações junto à Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).