PRF flagra transporte irregular de meia tonelada de carne em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (22/11), meia tonelada de carne que era transportada irregularmente na BR-020. O veículo não tinha sistema de refrigeração para conservar as carnes, que estavam armazenadas no porta-malas.

A fiscalização ocorreu em Formosa, no Entorno, e confirmou que o condutor, um homem de 31 anos, não apresentava o selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF). Além disso, o produto que não estava em condições adequadas para transporte. O homem partiu de Catalão, no próprio estado, e já estava na estrada havia quatro horas. O destino era Xique-Xique, na Bahia.

A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) compareceu para fazer o descarte das peças no aterro sanitário de Formosa. O alimento foi dado como impróprio para consumo em decorrência das condições de higiene que não foram priorizadas. O motorista esteve presente no momento do descarte e ainda teve que passar por sanções administrativas.

