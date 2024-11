Alunos da LBV mergulham na cultura africana

Alunos da Escola de Educação Infantil Alziro Zarur, na 915 Sul, da Legião da Boa Vontade (LBV), participaram nesta sexta-feira (22/11) do Projeto África, que valoriza e reconhece as raízes africanas na formação cultural do Brasil. Os estudantes que participaram do evento puderam usufruir de arte, cultura, culinária africana e roda de capoeira.

Capoeira

Com um trabalho voluntário semanal na escola, o grupo Beribazu introduziu a capoeira e contribuiu para o desenvolvimento integral das crianças. Nessa prática, são trabalhados aspectos lúdicos e musicais, promovendo força, equilíbrio e coordenação motora. Durante a atividade, os estudantes exploraram a história da arte marcial de maneira educativa e lúdica, por meio da interpretação e do canto, acompanhados de instrumentos como berimbau, caxixi, atabaque e pandeiros.

Quem quiser colaborar com doações que ajudem a estender o trabalho a famílias em situação de vulnerabilidade, pode doar alimentos não perecíveis, leite em pó, brinquedos e materiais de limpeza. Também é possível fazer doações via Pix: pix@lbv.org.br. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (61) 3410-6025.