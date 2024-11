Enem: Resultados dos pedidos de reaplicação estão disponíveis

CB Correio Braziliense

Segundo dia de prova ocorrerá em 10 de novembro - (crédito: Divulgação / FTD)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta sexta-feira (22), os resultados dos pedidos de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024. As provas do Enem 2024 serão reaplicadas em 10 e 11 de dezembro, e os interessados podem consultar os resultados na Página do Participante.

A reaplicação é destinada a quem foi prejudicado por problemas logísticos ou acometido por doenças infectocontagiosas, como prevê o edital. Neste ano, foram 10.219 solicitações de reaplicação referentes aos dois dias do exame, desse total, 1.023 solicitações foram aprovadas. As provas do Enem 2024 foram aplicadas em 3 e 10 de novembro.

Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes do ensino médio. A avaliação se consolidou como a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).



Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes, sendo os resultados usados como critério único ou complementar dos processos seletivos. O Exame também serve como parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).