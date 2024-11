Ibaneis anuncia redução do ITBI no DF durante encontro com empresários

Em comemoração aos 60 anos do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Sinduscon-DF), o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou, na noite desta sexta-feira (22/11), a redução do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Atualmente, a taxa está em 3%. Na proposta que será enviada à Câmara Legislativa (CLDF), o chefe do Executivo local afirmou que o imposto vai baixar para 2% e 1% para imóveis novos.

O presidente do Sinduscon-DF, Adalberto Cléber Valadão Júnior, comemorou a iniciativa do governador e acredita que a medida será importante para gerar desenvolvimento e renda para a população do DF. “Recebemos com grande entusiasmo essa notícia e acredito que fará muito bem para a economia do DF”, disse durante o evento.

"Graças ao trabalho que vem sendo feito junto à Secretaria de Economia e o controle de gastos que a gente vem fazendo no DF se permitiu um aumento na nossa arrecadação e uma diminuição nas despesas. Era um compromisso que tínhamos no momento que a gente tivesse com as contas ajustadas fazer essa redução", ressaltou Ibaneis ao Correio.

Segundo o governador, a redução tem impacto direto na vida das pessoas que compram os imóveis. "Quando falamos de redução de 3 para 2%, falamos de uma redução de quase 50% desse valor do ITBI. Então, essa será uma diferença grande na vida das pessoas, porque os imóveis em Brasília são muito caros. E, por outro lado, com essa redução para 1% para o imóvel novo, incentivamos a construção civil, porque os empresários vão investir mais", afirmou.

"Vamos ter um retorno disso na parte do ICMS, porque vamos vender mais ferro, cimento, tijolo, por exemplo, além de gerar mais emprego. Foi uma medida bastante pensada e teremos uma redução na arrecadação em torno de R$ 500 milhões, mas que está perfeitamente acomodada no nosso orçamento", completou.

Para Ibaneis, a iniciativa mostra que o governo está no caminho certo, com organização, sem deixar de fazer os investimentos necessários e pensando na geração de empregos na cidade.