Polícia elucida latrocínio de idoso em Goiás e prende dois envolvidos

O Grupo de Investigação de Homicídios de Novo Gama da Polícia Civil do Estado de Goiás (GIH/PCGO) elucidou o latrocínio (roubo seguido de morte) cometido contra um homem em maio deste ano, na Quadra 223, no bairro Residencial Alvorada do Novo Gama (GO). A vítima, que era um idoso, foi assassinada com socos, pauladas e chutes por três criminosos. Um deles está foragido.

Segundo as investigações, um dia antes de ser morto, o idoso comentou sobre o recebimento do valor em uma distribuidora de bebidas da região. No dia seguinte, três homens o abordaram, roubaram o dinheiro e agrediram o idoso até a morte. A vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital de Santa Maria, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

“Reunimos elementos de autoria e materialidade suficientes para o indiciamento dos três suspeitos, representando pela prisão preventiva deles, bem como pela busca e apreensão em dois endereços relacionados. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário, resultando na decretação das medidas”, explicou o delegado à frente do caso, Taylor Brito.

Os policiais chegaram ao primeiro envolvido em 12 de novembro. Este foi preso na Cidade Ocidental (GO). Na noite desta quinta-feira (21/11), os investigadores prenderam o segundo responsável em Ceilândia. A PCGO divulgou a foto do terceiro apontado pelo latrocínio. Lindomar Santana Junior, vulgo Isaque, 33 anos, está foragido.

Polícia procura por terceiro envolvido (foto: PCGO/Divulgação)

A Polícia Civil solicita a colaboração da sociedade para localizar o terceiro investigado, autorizado judicialmente a ter sua imagem divulgada com o objetivo de identificar seu paradeiro. Qualquer informação pode ser repassada pelo número 197.