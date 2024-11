Um dia após liberação de saidão, preso esfaqueia homem durante assalto

Um preso liberado no saidão desta quinta-feira (21/11) foi preso ao tentar matar o dono de um armarinho durante um assalto, na EQNM 36/38, em Taguatinga. A vítima, de 55 anos, foi atingida com um golpe de faca no peito e não sofreu graves ferimentos. O autor foi preso em flagrante pela Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar.

O crime ocorreu por volta das 17h desta sexta-feira (22/11) e foi registrado por imagens das câmeras de segurança. Segundo as investigações, o preso, que cumpria o regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária (CPP), entrou no armarinho e anunciou o assalto. Com uma faca em mãos, partiu para cima do funcionário e o golpeou. Eles chegaram a entrar em luta corporal e o preso fugiu, deixando cair o celular e a faca.

Policiais civis e militares empreenderam diligências e conseguiram prender o autor em flagrante na casa da mãe, no Setor P Norte, em Ceilândia. “Ele (autor) alegou que, na verdade, teve um desentendimento com a vítima durante uma compra e por isso teria lhe esfaqueado”, afirmou o delegado Thiago Boeing, adjunto da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte).

O preso respondia por outros crimes de roubo e foi levado à 17ª DP, onde foi autuado em flagrante por latrocínio tentado. A polícia descobriu ainda, por meio de testemunhas, que uma pessoa estaria em um Ford Fiesta preto esperando pelo autor do lado de fora do estabelecimento. A PCDF pede para que, quem souber qualquer informação, ligue para o número 197.