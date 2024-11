Jovem é estrangulada e morta três dias após conhecer assassino no DF

Uma jovem de 27 anos foi assassinada três dias depois de conhecer um homem de 35 anos no Distrito Federal. O autor, identificado como Edilson de Sousa Nascimento, havia se mudado para o mesmo bairro da vítima há pouco menos de dois meses, em Ceilândia. Segundo as investigações da Polícia Civil (PCDF), Bertha Victoria Kalva Soares foi estrangulada e teve o carro incendiado pelo criminoso. Ele foi preso.

O crime bárbaro ocorreu na noite dessa sexta-feira (22/11), entre 22h e 23h50. De acordo com a apuração policial, Edilson simulou uma amizade com Bertha e, após isso, saiu no carro da vítima. Horas depois, matou a jovem estrangulada e jogou o corpo em uma mata próxima. Em seguida, ateou fogo no veículo dela. A motivação do crime ainda é investigada pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de incêndio em veículo. Ao chegarem no local, encontraram o carro de Berha em chamas. O fogo foi logo controlado.

Na manhã deste sábado (23/11), os policiais identificaram e prenderam ainda em flagrante Edilson. Ele estava no Condomínio Bela Vista de Ceilândia. O autor tem antecedente criminal anterior por homicídio e estupro.