48º Bazar do Rema chega ao segundo dia com produtos artesanais natalinos

O 48º Bazar do Rema chega ao segundo dia de atividades neste sábado (23/11). O evento é organizado pela Casa Espírita Recanto de Maria (Rema). Para a instituição, a festividade tradicional é celebrada após um ano inteiro de trabalho realizado por integrantes da organização religiosa, que dedicam o tempo e o talento à confecção das peças que estarão à venda. Segundo os organizadores, a expectativa é que 30 mil pessoas visitem a feira. O bazar também vai acontecer neste domingo (24/11), nos dias 29 e 30 deste mês e 1º de dezembro, das 10h às 19h, na área especial da QI 15 do Lago Sul.

“O 48º Bazar do Rema: a maior feira de Natal beneficente de Brasília, unindo tradição, solidariedade e peças únicas feitas com amor! Venha viver essa experiência e contribuir para uma causa nobre”, convida Mauricio Maia, um dos coordenadores do Rema.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aproximadamente 100 pessoas — entre elas crianças a partir de 8 anos, adultos de várias profissões e até senhoras com mais de 90 anos — juntam força e talento para dar vida ao bazar. Os serviços realizados pelas equipes são feitos de forma voluntária, sem a cobrança de mensalidades ou qualquer contribuição financeira obrigatória entre os frequentadores. Todos os custos do bazar são assumidos pelos próprios membros da instituição que trabalham em diversas atividades como pintura, costura, bordado, produção de doces, montagem do espaço e atendimento ao público.

Com nove seções disponíveis ao público, o bazar oferece uma ampla variedade de produtos artesanais. Nesta edição, o carro-chefe são os artigos natalinos, que são preparados e requintados pelas equipes. Além deles, roupas para bebês e crianças, objetos de decoração, bijuterias, crochês e uma casa de doces são ofertados. A lanchonete também é um destaque, com opções de lanches, almoços e as famosas quentinhas do bacalhau à consulesa e do polpetone, que se tornaram tradição.

























Serviço

48º Bazar do Rema

Nos dias 22, 23, 24, 29 e 30/11, 1º/12 (de sexta a domingo), das 10h às 19h, na área especial da QI 15 do Lago Sul.