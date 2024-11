Homem suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo é preso

Um homem suspeito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo foi preso no Recanto das Emas, na noite dessa sexta-feira (22/11). A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recebeu a denúncia de uma moradora da região que uma casa próxima era usada como ponto de venda e uso de entorpecentes.

O local denunciado era composto por três residências, em uma delas a equipe do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (Gtop 47) encontrou, por meio de uma falha em um dos vidros da porta, um recipiente contendo maconha. Além disso, os policiais apreenderam porções de crack e cocaína, um simulacro, um revólver calibre 38 com seis munições intactas e três balanças de precisão.

Policias encontraram as drogas por meio de uma falha na porta da casa do suspeito (foto: PMDF/Divulgação)





Uma das vizinhas do suspeito, uma idosa de 70 anos, informou aos policiais que já precisou ir duas vezes ao hospital após passar mal com o cheiro das drogas sendo consumidas. O homem detido têm diversas passagens pela polícia por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Ele foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia onde foi registrado o flagrante.



