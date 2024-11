Assistente social assassinada após dar carona é cremada em Valparaíso (GO)

Foi velada, na tarde deste domingo (24/11), a assistente social Bertha Victoria Kalva Soares, 27 anos. A jovem foi brutalmente assassinada por um conhecido, de 35 anos, após oferecer uma carona a ele. O homem, identificado como Edilson de Sousa Nascimento, está preso e responderá por feminicídio.

Bertha foi velada entre 12h e 14h no Cemitério Campo de Taguatinga. Depois, o corpo seguiu para o cemitério de Valparaíso de Goiás, onde foi cremado às 16h.

A jovem foi morta na noite de sexta-feira (22/11). Antes do ocorrido, Bertha mandou uma mensagem à namorada dizendo que iria dar carona ao homem, posteriormente identificado como Edilson. “Ela saiu para comprar cigarro e cerveja, deu carona e logo depois só soubemos da fatalidade. Ainda não temos a certeza dessa dinâmica. E se foi de outra forma?”, disse a mãe da jovem ao Correio, Iracira Márcia, 57.

Segundo a Polícia Civil (PCDF), Edilson simulou uma amizade com Bertha e, após isso, saiu no carro com a vítima. Horas depois, matou a jovem estrangulada e jogou o corpo em uma mata próxima. Em seguida, ateou fogo no veículo dela. A motivação do crime ainda é investigada pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Passagens pela polícia

Edilson de Sousa ganhou o livramento condicional em fevereiro deste ano, depois de ficar mais de 10 anos preso por homicídio e estupro cometido em 2013.

O alvará de soltura de Edilson foi deferido em 28 de fevereiro e foi justificado pelo fato do detento não ter “usufruído de benefícios externos”, motivo este que não poderia impedir o livramento condicional. Na decisão assinada pelo juiz Bruno Aielo Macacari, o magistrado determina a soltura mediante o monitoramento eletrônico pela tornozeleira.

Apesar da decisão não ressaltar faltas graves cometidas por Edilson enquanto preso, o Correio obteve acesso a um documento judicial de regressão de regime em decorrência de uma fuga. Na ocasião, Edilson não retornou da saída temporária e ficou foragido entre 8 de junho de 2021 e 31 de agosto de 2021.