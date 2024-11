Antes de ser morta, jovem deu carona a assassino em Ceilândia

Morta por estrangulamento em Ceilândia, a assistente social Bertha Victoria Kalva Soares, 27 anos, havia dado carona ao assassino ao sair de um bar da região. A vítima e o autor eram conhecidos porque morarem próximos, mas não mantinham nenhum tipo de relação. Ao Correio, a mãe da jovem, Iracira Márcia, 57, disse acreditar que o autor tenha tentado abusar sexualmente da filha.

Bertha mantinha uma relação amorosa com outra mulher e, antes do ocorrido, mandou uma mensagem à namorada dizendo que ia dar carona ao homem, posteriormente identificado como Edilson de Sousa Nascimento. “Ela saiu para comprar cigarro e cerveja, deu carona e, logo depois, soubemos da fatalidade. Ainda não temos a certeza dessa dinâmica. E se foi de outra forma?”, desabafou a mãe.



O crime bárbaro ocorreu na noite dessa sexta-feira (22/11), entre 22h e 23h50. Segundo a Polícia Civil (PCDF), Edilson simulou uma amizade com Bertha e, depois, saiu no carro com a vítima. Horas mais tarde, matou a jovem estrangulada e jogou o corpo em uma mata próxima. Em seguida, ateou fogo no veículo dela. A motivação do crime ainda é investigada pelos policiais da 19ª Delegacia de Polícia (P Norte).

Na manhã deste sábado (23/11), os policiais identificaram e prenderam Edilson de Sousa Nascimento em flagrante. Ele estava no Condomínio Bela Vista de Ceilândia. O autor tem antecedente criminal anterior por homicídio e estupro.

Iracira soube do ocorrido ao receber a ligação de uma amiga. “Ela me disse para eu ir para lá (local), porque tinha um problema com minha filha, mas eu imaginei que fosse qualquer outra coisa, menos isso.”

No local, a professora aposentada ouviu de um policial que Bertha já estava sem sinais vitais. “Minha filha queria evitar situações das quais ela mesma foi vítima. A gente conversava sempre e ela defendia questões de gênero e raciais e abordava assuntos de violência contra a mulher”, disse a mãe.

Bertha será cremada em Valparaíso de Goiás neste domingo (24/11).