Menino atingido por pedra na Fercal morreu ao salvar primo de 2 anos

O pequeno Guilherme Pires dos Santos, 9 anos, morto ao ser atingido por uma pedra de caminhão na DF-150, na Fercal, faleceu ao salvar a vida do primo, Davi Avelino, 2. Os dois saíam da casa de uma tia para ir à residência de uma senhora que cuidava deles, de onde, depois, seguiriam para a escola. A fatalidade ocorreu por volta das 10h30 desta terça-feira (26/11).





















O Correio conversou com uma familiar da vítima. A mulher, que preferiu não se identificar, contou que Guilherme levava o primo em um carrinho de bebê e o empurrou para debaixo de outro caminhão que estava parado na lateral da rua, o que indica que a criança tentou salvá-lo. O menor de 2 anos sofreu ferimentos leves e foi transportado para o hospital.

Guilherme morreu ao ser atingido por uma das pedras que estava na carreta. O veículo transportava pedras de grande porte quando o motorista, ao fazer uma curva, perdeu a direção e tombou. Nesse momento, as pedras caíram sobre a via, atingindo o menino e os carros estacionados na rua.

“A comunidade está em lágrimas pelo Gui. Os pais eram apaixonados por ele”, desabafou a familiar. O condutor do caminhão, identificado pelas iniciais L. L. O, 36, ficou preso às ferragens e foi encaminhado, na aeronave do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), consciente e orientado, para o Hospital Regional de Sobradinho (HRS), apresentando escoriações pelo corpo e fratura no braço esquerdo.