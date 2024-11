Acidente com caminhão de areia mata criança na Fercal

Nesta terça-feira (26/11), um caminhão que transportava areia e pedras tombou na DF-150 e matou uma criança. O acidente ocorreu próximo ao Engenho Velho. A vítima, que não teve a identidade e a idade divulgada, morreu no local.

Leia também: A Black Friday está chegando: comércio se prepara para o 29 de novembro

O presidente do Conselho de Segurança da Fercal, Delson da Costa Matos, contou ao Correio que tem pedido a diversos órgãos do governo a colocação de uma área de escape para os caminhões que transitam na rodovia. “Já aconteceram vários acidentes com caminhões que descem sem freio”, contou o presidente.

No momento do acidente, o veículo executava serviço para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), que emitiu nota sobre o ocorrido. “A Novacap informa que já está ciente do ocorrido. Trata-se de um caminhão de uma empresa terceirizada (Coopercan) que, após análise preliminar, estava com toda a situação regularizada. A companhia já se faz presente no local para acompanhar a situação. Os próximos passos são acompanhar e prestar todas as informações aos órgão de segurança.”

Leia também: Campanha Papai Noel dos Correios: saiba como adotar uma cartinha

*Colaborou Bruna Pauxis