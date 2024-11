Homem é suspeito de tentar matar moradora de rua com chutes na cabeça

Um vigilante de 34 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (25/11), suspeito de tentativa de homicídio na Feira da Praça do Bicalho, em Taguatinga. A ação foi executada pela 17ª Delegacia de Polícia.



De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o homem é contratado pelos feirantes para cuidar da estrutura da feira após a montagem durante a madrugada e já vinha tendo conflitos com uma moradora de rua, que estaria cometendo furtos no local.



Ainda de acordo com a corporação, na madrugada de domingo para segunda-feira, a vítima teria sido surpreendida pelo autor enquanto cometia um furto, sendo brutalmente agredida com diversos chutes na cabeça, mesmo depois de caída no chão.



A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), que comunicou o fato à delegacia. A polícia iniciou as diligências que levaram à identificação do suspeito, que foi preso em casa, na QNG, e confessou o crime.



O preso já respondia pelos crimes de roubo e foi trazido à 17ªDP, onde foi autuado em flagrante por homicídio tentado. A vítima encontra-se internada no HRT com suspeita de trauma craniano e aguardando cirurgia.