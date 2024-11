Brasília recebe o Smash, grande evento do mercado de tecnologia

Por Bruna Pauxis —Começou nesta terça-feira (26/11), no Millennium Convention Center, Clube Ascade, um dos maiores eventos do setor tecnológico do Brasil: o Smash, que é gratuito e vai até esta quinta-feira (28/11), das 10h às 19h. O evento conta com mais de 100 palestras e debates, distribuídos em 32 trilhas temáticas sobre o mercado da tecnologia.

Além de workshops, oficinas e outras atividades, o Smash também será palco do Leaders Summit, um encontro exclusivo que reúne líderes de diversos setores para discutir tendências do setor e desafios sociais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para Heleno Maffucci, organizador e palestrante, o objetivo do evento é criar um ambiente de colaboração e impacto para os profissionais e entusiastas da área. “O Smash é uma plataforma que conecta pessoas, ideias e soluções, promovendo o diálogo entre inovação e responsabilidade social. Queremos inspirar uma nova geração de líderes e empreendedores capazes de transformar o mundo”, diz.

Evento

Data: 26, 27 e 28 de novembro

Local: Millennium Convention Center, SCES, Trecho 2, Conjunto 10, Lote 18, Brasília (DF)

Incrições gratuitas: https://smash.org.br/