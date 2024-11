Na 6ª edição, Brasília Mais TI reúne ecossistema de inovação do DF

Começou nesta terça-feira (26/11), no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, a sexta edição do Brasília Mais TI, com cerca de mil participantes entre empresários, estudantes, academia e governo.

Segundo o presidente do Sindicato da Indústria da Informação do Distrito Federal (Sinfor) e organizador do evento, Carlos Jacobino, o encontro conecta todo o ecossistema de inovação do Distrito Federal, juntando quem faz, quem compra e quem desenvolve tecnologia. "Nós vamos conectar os estudantes que estão aprendendo sobre tecnologia com as empresas que precisam dessa força de trabalho", destacou Jacobino.

O secretário executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Alexandre Villain, apresentou o programa do governo distrital Reciclotec que acondiciona computadores e componentes eletrônicos descartados por empresas e, ao mesmo tempo, capacita jovens de baixa renda em computação e montagem de computadores. Com isso, o programa gera a possibilidade de reciclar componentes eletrônicos e desenvolvimento de jovens em competências digitais, que é altamente necessário, diante da escassez de mão de obra.

O Brasília Mais TI segue até dia 29 com palestras sobre tendência da tecnologia, campeonato de robótica, feira de negócios e hackathon — maratona intensiva com programadores, designers e profissionais de tecnologia para desenvolver soluções para problemas reais.