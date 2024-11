Colunista do Correio dá palestra na Confedisp sobre cobertura jornalística

Ocorre nesta quarta-feira (27/11) o segundo dia da 1ª Conferência Distrital de Segurança Pública do Distrito Federal (CONFEDISP). Participante do painel I- Cidade Mais Segura: Gestão participativa e segurança na cidade, a colunista do Correio Braziliense Samanta Sallum palestrou sobre cobertura jornalística no âmbito da segurança pública.

Em sua apresentação, a colunista falou sobre a indispensabilidade da ética aos profissionais da imprensa na cobertura de assuntos relacionados à segurança da população, a responsabilidade de questionar gestores e repassar, com responsabilidade, fatos à sociedade. “Essa integração dos braços da comunicação e da SSP juntos aos veículos jornalísticos é uma ação estratégica fundamental para a prestação de serviços de forma transporte a população”, destacou.

“A gente relata, sim, muitos crimes. Mas nós também temos o bom gosto de divulgar a atuação das forças de segurança e as elucidações de crimes”, lembrou Samanta Sallum. Na cobertura de casos de violência doméstica e feminicídio, a colunista salientou que, muito além de noticiar os crimes, o Correio Braziliense trabalha para divulgar os meios de ajuda disponíveis às vítimas.

Sallum também fez questão de destacar a importância dos Conselhos Comunitários de Segurança. “É um projeto que, quando eu era editora de cidades, acompanhei muito de perto e que o Correio Braziliense sempre apoia.”













O evento

A CONFEDISP começou nesta terça-feira (26/11) e será finalizada na quinta-feira (28/11) após três dias de duração. Ao longo dos três dias, especialistas da área de segurança pública, representantes da sociedade civil, de entidades de classe e do poder público debatem diversos temas relacionados à segurança pública na capital do país.

A programação, que varia entre os três dias, conta com palestras sobre segurança integral e integralidade, acerca do Plano Distrital de Segurança Pública no contexto da Confedisp e promove, também, palestras aos delegados que atuam no DF, entre outros.