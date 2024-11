Começa nesta quinta-feira (28/11) evento na Esplanada que comemora o Dia do Evangélico

O evento conta com as apresentações de diversos artistas da música gospel - (crédito: Divulgação)

Por Bruna Pauxis

Em comemoração ao Dia do Evangélico, começa nesta quinta-feira (28/11) o Canta Brasília. Realizado na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional, o evento gratuito conta com um grande festival musical com diversos artistas da música gospel, além de um museu dedicado à Bíblia, expositores, área infantil e pregações.

De acordo com o Instituto de Pesquisa Datafolha, 31% da população brasileira é evangélica, o que equivale a cerca de 65,4 milhões de pessoas. O festival, que vai até sábado, dia 30, é uma iniciativa da Associação Amigos do Futuro, com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, e busca reconhecer e celebrar a data, instituída no Brasil pela Lei nº 12.328, de 2010.

“As minhas expectativas são altíssimas”, disse a estudante Isabella Lima, de 20 anos, que pretende ir aos três dias do evento. “Como é gratuito, gera oportunidade de muitas pessoas, que não têm condições financeiras de adquirirem ingresso, poderem louvar com esses grandes nomes da música gospel”, ressalta.

Confira a Programação

28/11

Pr Elizeu Rodrigues

Valesca Mayssa

29/11

Jefferson & Suellen

Pr Claudio Duarte

30/11

Bandas locais

Sara Beatriz



Evento

Quando: 28 a 30 de novembro

Local: Esplanada dos Ministérios

Ingressos gratuitos:

www.sympla.com.br/dia-do-evangelico–canta-brasilia__2709703