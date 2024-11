Projeto oferece oficinas gratuitas de artesanato em diversas regiões do DF

O projeto é realizado em diversas regiões administrativas do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

Por Bruna Pauxis—Estão sendo disponibilizadas, até o dia 28 de dezembro, oficinas gratuitas de artesanato, pelo projeto Flor do Cerrado, da Casa de Cultura Telar, em parceria com o Ministério da Cultura. São ofertados cursos de bordado, crochê, confecção de bonecas de pano, flores desidratadas, macramé e técnicas de precificação e comercialização.

A iniciativa, que é realizada em diversas regiões do Distrito Federal, incluindo Brazlândia, Taguatinga, Sol Nascente, Recanto das Emas, Águas Claras e Plano Piloto, tem como objetivo promover a capacitação e a valorização dos artesãos locais.

Os produtos confeccionados pelos alunos serão expostos e comercializados no final das oficinas. A inscrição é feita direto com um dos organizadores do projeto, Rubens Aguiar, pelo WhatsApp: 61 9514-8224.



Confira a programação das aulas:

Novembro

•27/11 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•28/11 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•29/11 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•30/11 - Feriado

Dezembro

•02/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•03/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•04/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•05/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•06/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•07/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•09/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•10/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•11/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•12/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•13/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•14/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•16/12 - Precificação e Comercialização - Horário: 14h às 17h

•17/12 - Bordado - Horário: 14h às 17h

•18/12 - Crochê - Horário: 14h às 17h

•19/12 - Boneca de Pano - Horário: 14h às 17h

•20/12 - Flores Desidratadas - Horário: 14h às 17h

•21/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30

•25/12 - Feriado

•28/12 - Macramê - Horário: 8h30 às 11h30