CLDF aprova projeto que cria "Cartão Família" para uso no transporte público

Os deputados distritais aprovaram, nesta quarta-feira (27/11), um projeto de lei que permite que até seis membros de uma mesma família utilizem o transporte público pagando apenas uma tarifa.

O projeto, de autoria do deputado Chico Vigilante (PT), propõe a criação do “Cartão Família”, válido exclusivamente aos sábados, domingos e feriados, para uso em ônibus e no metrô.

“O Cartão Família no Distrito Federal tem como objetivo proporcionar maior mobilidade urbana, facilitar o acesso ao transporte público e oferecer uma opção econômica para o lazer familiar. Além disso, a medida contribui para a diminuição da emissão de poluentes, o alívio do trânsito e a ocupação dos espaços públicos, promovendo uma cidade mais sustentável e acessível para todos”, justificou o parlamentar, destacando que iniciativa já foi implementada em Goiânia (GO).

O texto recebeu parecer favorável das comissões de Transporte e Mobilidade Urbana (CMTU), Assuntos Sociais (CAS) e Constituição e Justiça (CCJ). Agora, segue para sanção, ou não, do governador Ibaneis Rocha (MDB).