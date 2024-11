85kg de drogas são apreendidas na Rodoviária Interestadual de Brasília

Os cães farejadores do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), apreenderam 85kg de drogas por volta das 10h desta quarta-feira (27/11), na Rodoviária Interestadual de Brasília. A cadela Sig foi a responsável por encontrar a quantidade significativa de entorpecentes.



O fato ocorreu durante uma operação de rotina, os policiais militares, acompanhados pela companheira canina, abordaram uma mulher em atitude suspeita. Ao realizarem uma vistoria em algumas bagagens, a cadela Sig indicou três malas onde estavam escondidos 85 tabletes de substância similar à maconha e uma porção de substância similar ao haxixe.



Diante da evidência, a mulher que seria proprietária das malas foi detida e conduzida à delegacia, onde será autuada em flagrante por tráfico de drogas. As substâncias ilícitas foram apreendidas e serão encaminhadas para perícia.

Com mais essa apreensão na Rodoviária Interestadual de Brasília, o BPCães atingiu a marca de 327Kg de drogas apreendidas somente neste ano. O número expressivo é resultado de análise de inteligência combinada com diversas operações da PMDF. Isso tem como resultado um efetivo combate ao tráfico interestadual de drogas na capital federal.