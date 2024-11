Primeiro Bar anuncia programação de despedida e novidades para 2025

O Primeiro Bar se despede do endereço no SIG/Sudoeste, que será ocupado a partir de abril de 2025 pelo boteco Caju Limão. No entanto, o bar permanece em atividade até o final de 2024, com uma programação especial de despedida.

Todos os dias até 29 de dezembro, o Primeiro terá música ao vivo e happy hour de chopes e drinks. Nos finais de semana, serão servidos buffet de feijoada e sobremesas. Serão realizadas ainda as tradicionais festas. Confira as datas:

3, 10 e 17 de dezembro - A Violada do Quadradin no Primeiro

15 de dezembro - Homenagem ao carnaval do Primeiro com Dhi Ribeiro e Alexandre Peçanha

22 de dezembro - Festa show do Bloco Eduardo e Mônica

28 de dezembro - A Última do Primeiro (parceria com Paulinho Madrugada) - com Kiko Peres e Bruno Dourado (Da primeira formação do Natiruts), Banda Alma Rock e participações especiais

29 de dezembro - A Saideira

Novidades para 2025

No ano que vem, o Primeiro continuará a atender os clientes por meio de delivery. De acordo com Thales Furtado, administrador do bar, a solução será apenas temporária, pois "em 2025 estaremos de volta com uma nova proposta".

"O Primeiro Bar ainda vai animar, festejar e brindar com muita gente!", garante.