PMDF prende suspeito de tráfico de drogas em distribuidora de bebidas em Ceilândia

Um homem suspeito de tráfico de drogas em uma distribuidora de bebidas foi preso neste domingo (3/11) na QNM 21, Conjunto C, em Ceilândia, durante a operação 5º Mandamento, executada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com a PMDF, durante patrulhamento, os militares perceberam um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior do estabelecimento. Questionado sobre o cheiro, um funcionário admitiu ser usuário de drogas e afirmou ter adquirido uma quantidade considerável para consumo pessoal. No entanto, ao verificarem o ambiente, os agentes notaram pequenas porções de droga sobre o balcão, aumentando as suspeitas. Confrontado com os indícios, o homem acabou confessando seu envolvimento com o tráfico e revelou onde escondia o restante do estoque.

Ainda de acordo com a corporação, os policiais encontraram, dentro de um saco de lixo no banheiro da distribuidora, uma quantidade significativa de maconha, incluindo skunk e haxixe, em embalagens preparadas para venda.

O suspeito foi levado à 15ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante por tráfico de drogas.