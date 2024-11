Dia do Evangélico deve reunir 20 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios

Para muitos, o Dia do Evangélico — feriado no Distrito Federal — é muito mais que uma data no calendário - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Devoção e alegria. Até sábado, quando se celebra o Dia do Evangélico, a Esplanada dos Ministérios será um palco para o Canta Brasília, um evento gratuito que, segundo os organizadores, promete tocar corações e iluminar a alma. Em frente ao Museu Nacional, o local é preenchido por música gospel, adoração e muita emoção. São três dias de pura celebração com shows de artistas, um museu dedicado à Bíblia, espaços para as crianças se divertirem, estandes para explorar, e pregações que alimentam a fé.

A expectativa é de que mais de 20 mil pessoas do Distrito Federal e do Brasil se unam em um só propósito: louvar, agradecer e celebrar a vida cristã. De acordo com o Instituto de Pesquisa Datafolha, 31% da população brasileira é evangélica, o que equivale a cerca de 65,4 milhões de pessoas. Esse evento, organizado pela Associação Amigos do Futuro e apoiado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF, é um tributo à Lei nº 12.328 de 2010, que instituiu o Dia do Evangélico no Brasil, após ter sido instituído na capital do país pela Lei Distrital nº 963, de 4 de dezembro de 1995. De acordo com informações da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em 2023, cerca de 33% da população de Brasília é evangélica — um número que equivale a mais de um milhão de pessoas.

A abertura, ontem à noite, contou com a presença do pastor Elizeu Rodrigues e da cantora Valesca Mayssa. Juntos, emocionaram a multidão, que cantava e louvava com as mãos erguidas ao céu. Yasmin Soares, 18 anos, da Igreja Batista Sobrenatural, falou sobre a importância desse momento. "É um momento para relembrarmos a verdadeira essência do Evangelho. Cada dia é uma oportunidade de viver os ensinamentos de Jesus e os mandamentos que Deus nos deu. É uma celebração que nos lembra de quem somos e do que devemos ser", disse, com brilho nos olhos.

Para muitos, o Dia do Evangélico — feriado no Distrito Federal — é muito mais que uma data no calendário. É um evento que toca o coração e reafirma a importância de viver em comunhão, em amor e em solidariedade. Carlos Humberto, 56, veio de Boa Vista, em Roraima, com a esposa, Margareth Freitas, 44, para celebrar. "Jesus morreu na cruz por nós e, hoje, nós também nos reunimos para homenageá-lo. Essa data tem um grande significado para todos nós, pois ela nos lembra o poder transformador do Evangelho em nossas vidas!", compartilhou, emocionado.

"Deus já resgatou tantas vidas, e Brasília, uma cidade abençoada, tem sido palco de milagres. Eu creio que será um derramamento de bênçãos, vitórias e sonhos renovados. Vamos celebrar o Senhor e sentir sua presença todos os dias", observou Jaceara da Silva, 51, que veio de Planaltina de Goiás, pela Igreja Ministério Resgatado pela Glória.





































Programação

29/11

Jefferson & Suellen

Pastor Claudio Duarte

30/11

Bandas locais

Sarah Beatriz





Serviço

Quando:

28 a 30 de novembro

Local: Esplanada

dos Ministérios

Ingressos gratuitos:

www.sympla.com.br/dia-do-evangelico–canta-brasilia__2709703