Polícia apreende cigarros clandestinos e máquinas no Entorno do DF

Polícia apreende 15 mil em cigarros clandestinos e máquinas no Entorno do DF - (crédito: PMGO)

Equipes do Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) apreenderam, nesta quinta-feira (28/11), uma grande quantidade de cigarros contrabandeados, além de maquinários e insumos utilizados na fabricação de cigarros clandestinos. As apreensões ocorreram em galpões no Jardim do Ingá (GO), em Luziânia (GO) e no Polo JK (DF).

A operação resultou na apreensão de 500 caixas de cigarros clandestinos de origem paraguaia, máquinas industriais, insumos e outros materiais utilizados para a fabricação de cigarros. O total das mercadorias apreendidas foi estimado em R$ 15 milhões.



A investigação começou quando as equipes do COD abordaram um caminhão-baú na região leste de Goiás. Durante a busca, foram encontradas embalagens de papelão contendo cigarros contrabandeados. Ao ser interrogado, o condutor do caminhão, de 32 anos, afirmou que a carga seria entregue em três galpões supostamente utilizados para fabricação, armazenamento e distribuição de cigarros ilegais.



O motorista e todo o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.