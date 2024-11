Buena Vista Social Orchestra vai fazer turnê pelo Brasil em 2025

O grupo cubano Buena Vista Social Orchestra realizará uma turnê pelo Brasil em abril de 2025, passando por oito capitais. Com direção musical de Jesus 'Aguaje' Ramos (trombonista original do Buena Vista Social Club), o grupo vem pela primeira vez ao Brasil com um espetáculo inédito repleto de clássicos do projeto musical cubano, criado em 1996.







A turnê começa dia 12 de abril em Recife, segue para Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia, e finaliza em Brasília no dia 27 de abril, no Auditório do Planalto do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O grupo é composto por Jesus 'Aguaje' Ramos (maestro, trombonista, diretor artístico e compositor), Luis “Betun” Mariano Valiente Marin (Congas, Bongo), Emilio Senon Morales Ruiz (Piano) e Fabían Garcia (Baixo), em uma orquestra completa de 10 músicos.

Buena Vista Social Club e projetos relacionados à banda já venderam mais de cinquenta milhões de cópias ao redor do planeta, tornando-se o projeto musical cubano mais vendido da história. No repertório do espetáculo, os fãs podem esperar ouvir os principais clássicos do aclamado grupo, incluindo canções do álbum Buena Vista Social Club, lançado em 1997 e consagrado com inúmeras premiações, incluindo um Grammy.

